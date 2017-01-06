Подозреваемый в убийстве пожилой женщины в Киевской области взят под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. По ходатайству Бориспольской городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 32-летнему мужчине, который подозревается в умышленном убийстве пожилой женщины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Трагедия произошла в среду, 4 января, во время ссоры с бабушкой, человек начал наносить ей удары кулаками по голове, а когда женщина упала на пол, злоумышленник задушил ее.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается.