Підозрюваного у вбивстві літньої жінки на Київщині взято під варту

Трагедія сталася у середу, 4 січня, під час сварки із бабусею, чоловік почав наносити їй удари кулаками по голові, а коли жінка впала на підлогу, зловмисник задушив її.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває.