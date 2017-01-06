Підозрюваного у вбивстві літньої жінки на Київщині взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. За клопотанням Бориспільської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 32-річному чоловіку, який підозрюється в умисному вбивстві літньої жінки. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
Трагедія сталася у середу, 4 січня, під час сварки із бабусею, чоловік почав наносити їй удари кулаками по голові, а коли жінка впала на підлогу, зловмисник задушив її.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
Досудове розслідування триває.