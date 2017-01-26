Подозреваемых в похищении человека задержали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Киевской области правоохранители задержали группу мужчин, которые обосновано подозреваются в похищении человека, вымогательстве, угоне авто и хранении оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.
Так, в дежурную часть Обуховского отдела полиции поступило сообщение от 23-летнего жителя столицы, что в одном из садовых обществ Васильковского района его похитили неизвестные, били и требовали крупную сумму денег.
Впоследствии правоохранители выяснили, что накануне заявитель на автомобиле приехал из Киева в пригород к своему товарищу. Поздно вечером в дом ворвались неизвестные лица и похитили гостя, забрали у него 600 гривен, мобильный телефон и ключи от машины.
Злоумышленники поместили парня в подвал соседнего дома, привязали тросом за шею и в течение ночи систематически наносили побои металлической трубой, требуя деньги. Впоследствии злоумышленники привели мужчину в лес и заставили его копать себе могилу.
Чтобы спастись бывший боец АТО придумал легенду, что такие деньги имеет его товарищ, проживающий в соседнем районе. Нападавшие привезли заложника в указанный район, где пострадавшему удалось убежать.
Правоохранители задержали злоумышленников, ими оказались молодые люди 22-30 лет, жители различных регионов страны, один из которых уже имел проблемы с законом.
Во время осмотра дома, где держали заложника, работники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на автоматическое оружие, патроны в большом количестве.
По данному факту открыты уголовные производства по ст.ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 189 (вымогательство), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.