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Подозреваемых в похищении человека задержали в Киевской области

Подозреваемых в похищении человека задержали в Киевской области

Киев • УНН

 • 10274 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Киевской области правоохранители задержали группу мужчин, которые обосновано подозреваются в похищении человека, вымогательстве, угоне авто и хранении оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.

Так, в дежурную часть Обуховского отдела полиции поступило сообщение от 23-летнего жителя столицы, что в одном из садовых обществ Васильковского района его похитили неизвестные, били и требовали крупную сумму денег.

Впоследствии правоохранители выяснили, что накануне заявитель на автомобиле приехал из Киева в пригород к своему товарищу. Поздно вечером в дом ворвались неизвестные лица и похитили гостя, забрали у него 600 гривен, мобильный телефон и ключи от машины.

Злоумышленники поместили парня в подвал соседнего дома, привязали тросом за шею и в течение ночи систематически наносили побои металлической трубой, требуя деньги. Впоследствии злоумышленники привели мужчину в лес и заставили его копать себе могилу.

Чтобы спастись бывший боец ​​АТО придумал легенду, что такие деньги имеет его товарищ, проживающий в соседнем районе. Нападавшие привезли заложника в указанный район, где пострадавшему удалось убежать.

Правоохранители задержали злоумышленников, ими оказались молодые люди 22-30 лет, жители различных регионов страны, один из которых уже имел проблемы с законом.

Во время осмотра дома, где держали заложника, работники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на автоматическое оружие, патроны в большом количестве.

По данному факту открыты уголовные производства по ст.ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 189 (вымогательство), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Украинские Национальные Новости

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