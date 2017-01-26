Підозрюваних у викраденні людини затримали на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали групу чоловіків, які ґрунтовно підозрюються у викраденні людини, вимаганні, угоні авто та зберіганні зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Так, до чергової частини Обухівського відділу поліції надійшло повідомлення від 23-річного жителя столиці, що в одному з садових товариств Васильківського району його викрали невідомі, били та вимагали велику суму грошей.
Згодом правоохоронці з’ясували, що напередодні заявник на автомобілі приїхав з Києва у передмістя до свого товариша. Пізно ввечері у помешкання ввірвалися невідомі особи, викрали гостя, забрали у нього 600 гривень, мобільний телефон та ключі від автівки.
Зловмисники помістили хлопця у підвал сусіднього будинку, прив’язали тросом за шию і упродовж ночі систематично наносили побої металевою трубою, вимагаючи гроші. Згодом зловмисники привели чоловіка у ліс і змусили його копати собі могилу.
Аби врятуватися колишній боєць АТО придумав легенду, що такі гроші має його товариш, який проживає у сусідньому районі. Нападники привезли заручника до вказаного району, де потерпілому вдалося втекти.
Правоохоронці затримали зловмисників, ними виявилися молоді люди віком 22-30 років, жителі різних регіонів країни, один з яких вже мав проблеми з законом.
Під час огляду будинку, де тримали заручника, працівники поліції виявили та вилучили предмети, схожі на автоматичну зброю, набої у великій кількості.
За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ст.ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 189 (вимагання), 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.