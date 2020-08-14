Под ОПУ прошла акция: в полиции отчитались о ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В столице в пятницу прошла акция под Офисом Президента Украины, состоялась она без инцидентов. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.
Так, по данным полиции, по состоянию на 15:30, акция под ОПУ завершилась.
"Никаких нарушений не было зафиксировано... На акции под Офисом Президента было около 30 человек", - сказал собеседник УНН.
Отметим, сегодня народный депутат Сергей Шахов сообщил, что жители Луганской области вышли на митинг под Офис Президента Украины. "Люди требуют от президента вернуть им право голоса и отменить решение об отмене местных выборов в 8 ОТО в Луганской области", - написал он.