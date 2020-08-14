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Під ОПУ пройшла акція: у поліції відзвітували про ситуацію

Під ОПУ пройшла акція: у поліції відзвітували про ситуацію

Київ • УНН

 • 14300 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У столиці у п'ятницю пройшла акція під Офісом Президента України, відбулася вона без інцидентів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у місті Києві.

Так, за даними поліції, станом на 15:30, акція під ОПУ завершилася.

"Жодних порушень не було зафіксовано... На акції під Офісом Президента було близько 30 осіб”, — сказав співрозмовник УНН.

Зазначимо, сьогодні народний депутат Сергій Шахов повідомив, що жителі Луганської області вийшли на мітинг під Офіс Президента України. “Люди вимагають від президента повернути їм право голосу і відмінити рішення про скасування місцевих виборів в 8 ОТГ на Луганщині”, — написав він.

Українські Національні Новини

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