Під ОПУ пройшла акція: у поліції відзвітували про ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У столиці у п'ятницю пройшла акція під Офісом Президента України, відбулася вона без інцидентів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у місті Києві.
Так, за даними поліції, станом на 15:30, акція під ОПУ завершилася.
"Жодних порушень не було зафіксовано... На акції під Офісом Президента було близько 30 осіб”, — сказав співрозмовник УНН.
Зазначимо, сьогодні народний депутат Сергій Шахов повідомив, що жителі Луганської області вийшли на мітинг під Офіс Президента України. “Люди вимагають від президента повернути їм право голосу і відмінити рішення про скасування місцевих виборів в 8 ОТГ на Луганщині”, — написав він.