Під ОПУ пройшла акція: у поліції відзвітували про ситуацію

Так, за даними поліції, станом на 15:30, акція під ОПУ завершилася.

"Жодних порушень не було зафіксовано... На акції під Офісом Президента було близько 30 осіб”, — сказав співрозмовник УНН.

Зазначимо, сьогодні народний депутат Сергій Шахов повідомив, що жителі Луганської області вийшли на мітинг під Офіс Президента України. “Люди вимагають від президента повернути їм право голосу і відмінити рішення про скасування місцевих виборів в 8 ОТГ на Луганщині”, — написав він.