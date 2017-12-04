Под Одессой неизвестные подожгли базу отдыха
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 декабря. УНН. В пгт Затока Одесской области на территории не действующей базы отдыха “Зори Тирасполя” сгорели деревянные дома. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Инцидент произошел накануне. Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу вызова “Пожар — 1 БИС”.
“Были созданы 3 оперативных участка и штаб пожаротушения. В результате пожара огнем уничтожено десять одноэтажных деревянных домов базы отдыха на общей площади 1 тыс. кв. м. Спасенны от возгорания рядом расположенные здания действующей базы отдыха сезонного типа “Витязь”, — говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара — занесение источника зажигания извне неизвестным лицом (лицами).
К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц основной пожарной техники и 27 человек личного состава.
Напомним, 2 декабря в Киеве на складе с пластиком произошел пожар.