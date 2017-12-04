Під Одесою невідомі підпалили базу відпочинку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 грудня. УНН. У смт. Затока Одеської області на території не діючої бази відпочинку “Зорі Тирасполя” згоріли дерев’яні будинки. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Інцидент трапився напередодні. Пожежно-рятувальні підрозділи працювали по підвищеному рангу виклику “Пожежа — 1 БІС”.
“Були створені 3 оперативні дільниці та штаб пожежогасіння. Внаслідок пожежі вогнем знищено десять одноповерхових дерев’яних будинків бази відпочинку на загальній площі 1 тис. кв. м. Врятовані від загоряння поруч розташовані будівлі діючої бази відпочинку сезонного типу “Вітязь”, — йдеться у повідомленні.
Попередня причина пожежі — занесення джерела запалювання із зовні невідомою особою (особами).
До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної пожежної техніки та 27 чоловік особового складу.
Нагадаємо, 2 грудня у Києві на складі з пластиком сталася пожежа.