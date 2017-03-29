Под НАПК собираются госслужащие - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Под Национальным агентством по предупреждению коррупции собираются госслужащие, заместителей руководства нет на рабочем месте. Об этом во время заседания Кабинета министров Украины заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
"Я читаю сейчас информацию, что простые государственные служащие, народные депутаты и обычные сотрудники сейчас находятся у НАПК, пытаются попасть к кому-то из руководителей НАПК, на месте нет ни одного, кто бы принял этих людей", - сказал П.Петренко.
По его словам, сейчас на рабочем месте нет ни одного заместителя председателя НАПК, которая находится сейчас на заседании правительства.
"Люди пришли с документами и с вопросами как им подать декларации", - сказал П.Петренко.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал председателя и членов НАПК уйти в отставку.