Под НАПК собираются госслужащие - П.Петренко

"Я читаю сейчас информацию, что простые государственные служащие, народные депутаты и обычные сотрудники сейчас находятся у НАПК, пытаются попасть к кому-то из руководителей НАПК, на месте нет ни одного, кто бы принял этих людей", - сказал П.Петренко.

По его словам, сейчас на рабочем месте нет ни одного заместителя председателя НАПК, которая находится сейчас на заседании правительства.

"Люди пришли с документами и с вопросами как им подать декларации", - сказал П.Петренко.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал председателя и членов НАПК уйти в отставку.