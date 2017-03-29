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Під НАЗК збираються держслужбовці - П.Петренко

Під НАЗК збираються держслужбовці - П.Петренко

Київ • УНН

 • 9675 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Під Національним агентством із запобігання корупції збираються держслужбовці, заступників керівництва немає на робочому місці. Про це під час засідання Кабінету міністрів України заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

“Я читаю зараз інформацію, що прості державні службовці, народні депутати і звичайні співробітники зараз знаходяться біля НАЗК, пробують потрапити до когось з керівників НАЗК, на місці немає жодного, хто б прийняв цих людей”, — сказав П.Петренко.

За його словами, наразі на робочому місці немає жодного заступника голови НАЗК, яка перебуває зараз на засіданні уряду.

“Люди прийшли з документами і з питаннями як їм подати декларації”, — сказав П.Петренко.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову і членів НАЗК піти у відставку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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