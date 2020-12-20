Под Днепром на ходу загорелся автобус с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Под Днепром во время движения в сторону Кривого Рога загорелся пассажирский автобус "Эталон". На момент возникновения пожара в салоне находилось 7 пассажиров и водитель, никто не пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщение о возгорании автобуса на автодороге М-04 (направление Днепр-Кривой Рог) Днепровского района спасатели получили 20-го декабря в 7:40.
"Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что во время движения по автодороге, произошло возгорание в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон". На момент возникновения пожара в салоне находилось 7 пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения вышли самостоятельно из автобуса", - говорится в сообщении.
Огнем уничтожено автобус на площади 21 кв. м.
Пожар локализован в 8:00 ликвидирован в 8:10.
Напомним, в Одессе на автостоянке загорелись автобусы и эвакуатор.