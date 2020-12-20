Під Дніпром на ходу загорівся автобус з пасажирами

Повідомлення про займання автобусу на автошляху М-04 (напрямок Дніпро-Кривий Ріг) Дніпровського району рятувальники отримали 20-го грудня о 7:40.

“Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що під час руху автошляхом, сталося займання у моторному відсіку автобуса БАЗ-А079 “Еталон”. На момент виникнення пожежі в салоні перебувало 7 пасажирів та водій. На щастя, ніхто не постраждав. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу вийшли самостійно з автобусу", - йдеться у повідомленні.

Вогнем знищено автобус на площі 21 кв. м.

Пожежу локалізовано о 8:00 та ліквідовано о 8:10.

Нагадаємо, в Одесі на автостоянці загорілися автобуси та евакуатор.