Во время пожара в общежитии в Винницкой области спасатели эвакуировали 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Винницкой области в городе Гнивань во время пожара в семейном общежитии спасатели эвакуировали 30 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Винницкой области.
В 6:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из комнат семейного общежития в городе Гнивань на улице Соборной.
На момент прибытия спасателей огнем была охвачена комната площадью 12 кв.м.
Пожарные эвакуировали 30 жителей дома. В результате пожара никто не пострадал.
Как сообщается, вероятной причиной возгорания стала неосторожность при курении.