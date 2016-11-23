Під час пожежі в гуртожитку на Вінниччині рятувальники евакуювали 30 людей

О 06:19 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в одній із кімнат сімейного гуртожитку в місті Гнівань на вулиці Соборній.

На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено кімнату площею 12 кв.м.

Вогнеборці евакуювали 30 мешканців будинку. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомлється, ймовірною причиною загорання стала необережність під час куріння.