Во время карантина уровень оплаты за коммуналку онлайн вырос на 15% - Кличко

“Я благодарен, что многие киевляне и руководители предприятий, прислушались к нашему обращению и погасили долги за коммунальные услуги. Эти средства городу жизненно необходимы. Потому что это — и расчеты столице за энергоносители, зарплата дворников, работников аварийных бригад, работников ТЭЦ и насосных станций. И многих других специалистов, которые продолжают ежедневно работать. Более 20 тысяч коммунальщиков выполняют свою работу. И мы не допустили сбоев в работе жилищно-коммунальной системы с начала карантина”, — отметил он.

По его словам, в период карантина, многие киевляне прислушивались к призыву оставаться дома и воспользоваться онлайн-сервисами для оплаты услуг.

“За это время уровень оплаты за коммуналку онлайн с помощью муниципальных сервисов вырос на 15 процентов... Я советую пользоваться этими возможностями, не тратя время на очереди и не рискуя здоровьем. И сегодня в нескольких социальных сетях мы запускаем проект „Научите родных платить за коммуналку онлайн“. Там будет список всех ресурсов, которые помогут сделать такие платежи”, — добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льготы или жилищной субсидии в течение срока их получения.