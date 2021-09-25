Во время COVID-19 и других инфекций лучше отказаться от баранины, свинины, говядины - диетолог
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Главную роль в выздоровлении от вирусных инфекций, в том числе и COVID-19, играет правильное питание. Именно поэтому важно отказаться от красного мяса. Об этом в комментарии УНН рассказал диетолог Борис Скачко.
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“Все зависит и от степени повышения температуры. Тут вопрос не в энергии, а в способности человека охлаждаться, потому что прежде чем человек погибнет от интоксикации он может значительно быстрее погибнуть от перегревания”, — пояснил он.
Диетолог считает, что во время температуры у человека очень слабая иммунная система и добивать ее красным мясом нельзя.
“Если человек в обычном рационе может есть все, что переваривается, то если он заболел и температура поднялась выше 38 градусов, то здесь ему нужно исключить из рациона красное мясо (баранину, свинину, говядину). Потому что оно, кроме того, что тяжело переваривается, оно еще и плохо в этих условиях для иммунной системы. В обычных условиях тяжело избавляться от продуктов неполного переваривания, то есть красного мяса”, — добавил Скачко.
А вот если температура ниже 38, она не эффективна, вот здесь можно добавить в рацион рыбу, птицу и кисломолочные продукты, температура поднимется, и иммунная система заработает лучше, считает диетолог. Он также добавил, что жаропонижающие средства лучше заменить водой, поскольку подобные препараты могут привести к значительным осложнениям.
К слову
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.