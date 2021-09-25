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Під час COVID-19 і інших інфекцій краще відмовитися від баранини, свинини, яловичини - дієтолог

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Головну роль в одужанні від вірусних інфекцій, в тому числі і COVID-19, відіграє правильне харчування. Саме тому важливо відмовитися від червоного м’яса. Про це в коментарі УНН розповів дієтолог Борис Скачко.

Цитата

“Все залежить і від ступеня підвищення температури. Тут питання не в енергії, а в здатності людини охолоджуватися, тому що перш ніж людина загине від інтоксикації вона може значно швидше загинути від перегрівання”, — пояснив він.

Дієтолог вважає, що під час температури у людини дуже слабка імунна система і добивати її червоним м’ясом не можна.

“Якщо людина в звичайному раціоні може їсти все, що перетравлюється, то якщо вона захворіла і температура піднялася вище 38 градусів, то тут їй потрібно виключити з раціону червоне м’ясо (баранину, свинину, яловичину). Тому що воно, крім того, що важко перетравлюється, воно ще й погано в цих умовах для імунної системи. У звичайних умовах важко позбавлятися від продуктів неповного перетравлення, тобто червоного м’яса”, — додав Скачко.

А ось якщо температура нижче 38, вона не ефективна, ось тут можна додати в раціон рибу, птицю і кисломолочні продукти, температура підніметься, і імунна система запрацює краще, вважає дієтолог. Він також додав, що жарознижуючі засоби краще замінити водою, оскільки подібні препарати можуть призвести до значних ускладнень.

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам в тиждень Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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