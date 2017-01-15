Во время очередного тюремного бунта в Бразилии погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. По меньшей мере десять человек погибли во время бунта, вспыхнувшего в субботу вечером в большой тюрьме бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норте, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Сначала сообщалось о пяти жертвах беспорядков. По данным СМИ, трое из них были обезглавлены.
Сейчас беспорядки до сих пор продолжаются, поэтому окончательная информация о жертвах будет получена только в воскресенье. Известно, что в тюрьме содержатся около 1200 заключенных, хотя она рассчитана на 620 человек.