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Під час чергового тюремного бунту в Бразилії загинуло 10 осіб

Київ • УНН

 • 10225 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Щонайменше десять людей загинули під час бунту, що спалахнув у суботу ввечері в найбільшій в'язниці бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Норті, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Спочатку повідомлялося про п’ять жертв заворушень. За даними ЗМІ, троє з них були обезголовлені.

Зараз заворушення досі “Алкасус” тривають, тому остаточна інформація про жертви буде отримана тільки в неділю. Відомо, що у в’язниці утримуються близько 1200 в’язнів, хоча вона розрахована на 620 осіб.

 

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