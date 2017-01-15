Під час чергового тюремного бунту в Бразилії загинуло 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Щонайменше десять людей загинули під час бунту, що спалахнув у суботу ввечері в найбільшій в'язниці бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Норті, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Спочатку повідомлялося про п’ять жертв заворушень. За даними ЗМІ, троє з них були обезголовлені.
Зараз заворушення досі “Алкасус” тривають, тому остаточна інформація про жертви буде отримана тільки в неділю. Відомо, що у в’язниці утримуються близько 1200 в’язнів, хоча вона розрахована на 620 осіб.