Во время строительства метрополитена в Риме нашли древний дом военачальника
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Рабочие в Риме, что копали тоннель к новой станции метро, обнаружили дом военачальника времен Римской империи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.
Отмечается, что домус (имение) был найден неподалеку от ранее выявленных казарм, построенных во времена правления императора Траяна (I-II века н.э.).
Имение военачальника раскопали на глубине примерно 12 метров неподалеку от Латеранской базилики.
Как рассказали власти, дом будет аккуратно поднят на поверхность и временно перемещен в другое место.
Как сообщал УНН, в Британском музее на теле мумии найдены древнейшие татуировки в истории.