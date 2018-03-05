Під час будівництва метрополітену в Римі знайшли древній будинок воєначальника
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Робочі в Римі, що копали тунель до нової станції метро, виявили будинок воєначальника часів Римської імперії. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ANSA.
Відзначається, що домус (маєток) був знайдений неподалік від раніше виявлених казарм, побудованих за часів правління імператора Траяна (I-II століття н.е.).
Маєток воєначальника розкопали на глибині приблизно 12 метрів неподалік від Латеранської базиліки.
Як розповіли влада, будинок буде акуратно піднято на поверхню і тимчасово переміщений в інше місце.
Як повідомляв УНН, у Британському музеї на тілі мумії знайдені найдавніші татуювання в історії.