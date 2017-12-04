ПГР-2018: помощь получат 2,3 млн украинцев на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. План Гуманитарного реагирования на 2018 год предусматривает решение наиболее острых проблем населения, проживающего на неподконтрольной Украине территории и территории вдоль линии разграничения. Согласно плану помощь должны получить 2,3 млн украинцев. Об этом заявил на пресс-конференции по случаю презентации Плана гуманитарного реагирования (ПГР) на 2018 год для Украины министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Вадим Черныш, передает УНН.
"Люди нуждаются в жилье, теплой одежде, питьевой воде, а также психологической поддержки и образовательных услуг", - подчеркнул он.
В частности, "в здравоохранении 3,4 млн украинцев, на что надо вообще 187 млн долларов, но в соответствии с планом помощь планируется предоставить 2,3 млн человек, на что нужно 137 млн", - отметил он.
Министр добавил, что с 2016 года уровень продовольственной безопасности снизился вдвое, от этого пока страдает 1,2 млн человек, кроме того растет количество случаев заболевания мультирезистентным туберкулезом, ВИЧ и даже полиомиелит.
Напомним, 1 декабря, на Донбасс доставили 78 тонн гумпомощи от ООН.