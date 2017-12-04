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ПГР-2018: допомогу отримають 2,3 млн українців на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. План Гуманітарного реагування на 2018 рік передбачає вирішення найбільш гострих проблем населення, яке проживає на непідконтрольній Україні території та території вздовж лінії розмежування. Згідно з планом допомогу мають отримати 2,3 млн українців. Про це заявив на прес-конференції з нагоди презентації Плану гуманітарного реагування (ПГР) на 2018 рік для України міністр з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Вадим Черниш, передає УНН.

“Люди потребують житла, теплого одягу, питної води, а також психологічної підтримки та освітніх послуг”, - наголосив він.

Зокрема, "допомоги потребують 3,4 млн українців, на що треба загалом 187 млн доларів, але відповідно до плану допомогу планується надати 2,3 млн осіб, на що потрібно 137 млн", — зауважив він.

Міністр додав, що з 2016 року рівень продовольчої безпеки знизився вдвічі, від цього наразі страждає 1,2 млн людей, крім того зростає кількість випадків захворювання на мультирезистентний туберкульоз, ВІЛ і навіть поліомієліт.

Нагадаємо, 1 грудня, на Донбас доставили 78 тонн гумдопомоги від ООН.

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