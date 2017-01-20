ПФУ: среднюю зарплату в ноябре утвердили на уровне почти 4,7 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Показатель средней зарплаты за ноябрь 2016 г. утвержден на уровне 4 686 гривен 50 копеек на одно застрахованное лицо. Об этом со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 4 686 гривен 50 копеек", - говорится в сообщении.
Указано, что показатель будет применяться при определении коэффициента заработной платы за ноябрь 2016 г. при назначении пенсий.