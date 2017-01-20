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ПФУ: середню зарплату в листопаді затверджено на рівні майже 4,7 тис. грн

Київ • УНН

 • 12736 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Показник середньої зарплати за листопад 2016 року затверджено на рівні 4686 гривень 50 копійок на одну застраховану особу. Про це з посиланням на дані Пенсійного фонду України повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.

"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 4686 гривень 50 копійок", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що показник буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за листопад 2016 року при призначенні пенсій.

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