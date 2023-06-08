Петицию о снятии санкций с Parimatch поддержали более 25 тысяч украинцев

Инструмент санкций – максимально необходимый и действенный способ борьбы с лицами или компаниями, которые действительно вредят интересам государства и представляют угрозу национальной безопасности. Но ошибки и неточности при использовании такого механизма могут случаться. И если 25 тысяч украинцев просят разобраться, то должен состояться публичный пересмотр, и в случае ошибки отменить решение. Это и будет верховенством закона и необходимым условием демократии.

Заручившись поддержкой неравнодушных украинцев, автор петиции-клиент компании просит пересмотреть решение об ограничении деятельности ООО «Париматч» на территории Украины и исправить ошибку, из-за которой пострадали более тысячи сотрудников компании и десятки тысяч клиентов, а бюджет Украины ежемесячно недополучает миллионные налоги. В частности, из-за санкций не могут быть возвращены 250 млн гривен клиентов Parimatch.

В петиции автор подчеркивает, что Parimatch всегда имел четкую патриотическую позицию и оказывал помощь ВСУ в очень больших объемах. С начала полномасштабного вторжения рссии на территорию Украины компания системно направляла Вооруженным силам Украины, Силам территориальной обороны, Главному управлению разведки, Государственной пограничной службе, Силам Специальных операций необходимую технологическую помощь общей суммой более 500 млн. гривен.

В то же время за два с половиной месяца с момента применения Украиной санкций в компании не получили разъяснения, на чем основываются обвинения. В компании создали открытый сайт https://justice4business.com, где еще раз публично озвучили позиции по неправомерным санкциям.

По правилам, электронная петиция, адресованная Президенту Украины, рассматривается при условии сбора в ее поддержку не менее 25 тысяч подписей граждан в течение 90 дней со дня обнародования петиции.