Петицію про зняття санкцій з Parimatch підтримали понад 25 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Петиція до Президента України із закликом перевірити підстави для внесення до санкційних списків компанії Parimatch набрала необхідні 25 тисяч підписів. Протягом 10 днів її має розглянути Президент Володимир Зеленський, адже лише він може ініціювати додаткову перевірку і скасувати неправомірні санкції, передає УНН.
Інструмент санкцій – максимально потрібний та дієвий спосіб боротьби з особами або компаніями, які дійсно шкодять інтересам держави та становлять загрозу для національної безпеки. Але ж помилки й неточності при використанні такого механізму можуть ставатися. І якщо 25 тисяч українців просять розібратися, то має відбутися публічний перегляд, і у разі помилки – скасування рішення. Це і буде верховенством права та необхідною передумовою демократії.
Заручившись підтримкою небайдужих українців, автор петиції-клієнт компанії просить переглянути рішення про обмеження діяльності ТОВ «Паріматч» на території України та виправити помилку, через яку постраждало більше ніж тисяча співробітників компанії та десятки тисяч клієнтів, а бюджет України щомісяця недоотримує мільйонні податки. Зокрема, через санкції не можуть бути повернені 250 млн гривень клієнтів Parimatch.
У петиції автор підкреслює, що Parimatch завжди мав чітку патріотичну позицію та надавав допомогу ЗСУ в дуже великих обсягах. З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України компанія системно спрямовувала Збройним силам України, Силам територіальної оборони, Головному управлінню розвідки, Державній прикордонній службі, Силам Спеціальних операцій необхідну технологічну допомогу загальною сумою понад 500 млн гривень.
Водночас за два з половиною місяці з моменту застосування Україною санкцій, в компанії не отримали роз'яснення, на чому ґрунтуються звинувачення. У компанії створили відкритий сайт https://justice4business.com, де ще раз публічно озвучили позиції щодо неправомірності санкцій.
За правилами, електронна петиція, адресована Президенту України, розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 25 тисяч підписів громадян протягом 90 днів з дня оприлюднення петиції.