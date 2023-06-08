Петицію про зняття санкцій з Parimatch підтримали понад 25 тисяч українців

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 8404 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 13395 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 26763 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 29113 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 68074 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 55146 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 54651 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117766 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182548 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 206775 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 42518 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 24145 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 22162 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 13356 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 48125 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 26766 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 48727 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 68076 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 206775 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 257921 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 9396 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 9516 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22924 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27577 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43401 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Петицію про зняття санкцій з Parimatch підтримали понад 25 тисяч українців

Київ • УНН

 • 875170 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Петиція до Президента України із закликом перевірити підстави для внесення до санкційних списків компанії Parimatch набрала необхідні 25 тисяч підписів. Протягом 10 днів її має розглянути Президент Володимир Зеленський, адже лише він може ініціювати додаткову перевірку і скасувати неправомірні санкції, передає УНН.

Петицію про зняття санкцій з Parimatch підтримали понад 25 тисяч українців

Інструмент санкцій – максимально потрібний та дієвий спосіб боротьби з особами або компаніями, які дійсно шкодять інтересам держави та становлять загрозу для національної безпеки. Але ж помилки й неточності при використанні такого механізму можуть ставатися. І якщо 25 тисяч українців просять розібратися, то має відбутися публічний перегляд, і у разі помилки – скасування рішення. Це і буде верховенством права та необхідною передумовою демократії.

Заручившись підтримкою небайдужих українців, автор петиції-клієнт компанії просить переглянути рішення про обмеження діяльності ТОВ «Паріматч» на території України та виправити помилку, через яку постраждало більше ніж тисяча співробітників компанії та десятки тисяч клієнтів, а бюджет України щомісяця недоотримує мільйонні податки. Зокрема, через санкції не можуть бути повернені 250 млн гривень клієнтів Parimatch.

У петиції автор підкреслює, що Parimatch завжди мав чітку патріотичну позицію та надавав допомогу ЗСУ в дуже великих обсягах. З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України компанія системно спрямовувала Збройним силам України, Силам територіальної оборони, Головному управлінню розвідки, Державній прикордонній службі, Силам Спеціальних операцій необхідну технологічну допомогу загальною сумою понад 500 млн гривень.

Водночас за два з половиною місяці з моменту застосування Україною санкцій, в компанії не отримали роз'яснення, на чому ґрунтуються звинувачення. У компанії створили відкритий сайт https://justice4business.com, де ще раз публічно озвучили позиції щодо неправомірності санкцій.

За правилами, електронна петиція, адресована Президенту України, розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 25 тисяч підписів громадян протягом 90 днів з дня оприлюднення петиції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16