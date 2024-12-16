песков отказался комментировать потери северокорейских военных на Курщине
Киев • УНН
Пресс-секретарь Путина переадресовал вопрос о потерях военных КНДР в курской области в минобороны РФ. По данным ГУР, северокорейские подразделения потеряли не менее 30 военных убитыми и ранеными.
Солдаты КНДР на Курщине понесли потери. В россии отказались это комментировать.
Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков переадресовал запрос в Министерство обороны относительно сообщений о вероятных потерях среди военных КНДР в Курской области.
Это вопрос к Министерству обороны
Ранее
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что подразделения северокорейских военныхв Курской области доукомплектовываются после потерь, понесенных во время штурмовых действий. ГУР утверждает, что в субботу и воскресенье в районе трех сел подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет, по меньшей мере, о 30 солдатах, убитых и раненых.
Напомним,
Неэффективная координация и языковой барьер между северокорейскими и российскими военными в Курской области приводят к серьезным проблемам на поле боя.