Первичная медпомощь: врачи будут получать 370 грн в год за пациента

"Базовым тарифом будет 370 грн на человека в год. Это базовая ставка тарифа. Но также будут применяться коэффициенты корректирующие, которые будут применяться в соответствии с возрастом пациента, который избрал того или иного врача и подписал с ним декларацию", - отметил он.



Как уточнил он, корректирующие коэффициенты будут применяться к пяти возрастным группам. Для группы от 18 до 39 лет будет применена базовая ставка - 1, то есть 370 грн. Для маленьких детей 0-5 лет будет высокая ставка - 4 т 1480 грн, для детей 6-17 лет будет применяться коэффициент 2,2 т 814 грн, для людей в возрасте 40-64 года - 1,2 т 444 грн и для людей старше 65 лет - 2 т 740 грн.



Как сообщал УНН, первый пакет услуг по новой медреформы будет разработан до 2020 года.