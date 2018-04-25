Первинна меддопомога: лікарі отримуватимуть 370 грн на рік за пацієнта

"Базовим тарифом буде 370 грн на людину на рік. Це базова ставка тарифу. Але також будуть застосовуватись коефіцієнти коригувальні, що застосовуватимуться відповідно до віку пацієнта, який обрав того чи іншого лікаря і підписав з ним декларацію", - зауважив він.



Як уточнив він, коригувальні коефіцієнти застосовуватимуться до п'яти вікових груп. Для групи від 18 до 39 років буде застосована базова ставка – 1, тобто 370 грн. Для маленьких дітей 0-5 років буде висока ставка – 4 тобто 1 480 грн, для дітей віком 6-17 років буде застосовуватись коефіцієнт 2,2 тобто 814 грн, для людей віком 40-64 роки - 1,2 тобто 444 грн та для людей понад 65 років – 2 тобто 740 грн.



Як повідомляв УНН, перший пакет послуг по новій медреформі буде розроблений до 2020 року.