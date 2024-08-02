Правительство приняло постановление, которое дает старт внедрению специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц при переходе от военной службы к гражданской жизни. Планируется, что первые специалисты начнут работу осенью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство по делам ветеранов.

Как сообщается, постановление определяет, в частности, требования к кандидатам, организацию их профессиональной подготовки, условия работы и другие критерии.

Вскоре будет объявлено начало приема заявлений от кандидатов на эти должности.

Планируем, что первые специалисты по сопровождению приступят к работе уже осенью. Каждый такой специалист будет применять индивидуальный подход. В среднем будет обрабатывать до 35 кейсов - сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Специалист будет заниматься:

ветеранами войны;

лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной;



пострадавшими участниками Революции Достоинства;



членами семьи такой категории лиц;



членами семьи погибшего (умершего) ветерана войны;



членами семьи погибшего (умершего) Защитника и погибшей (умершей) Защитницы Украины;



демобилизованными.

По словам Александра Порхуна, специалист по сопровождению - первое лицо, которое встречает ветерана и ветеранку после возвращения в громаду. Обеспечивает информационное сопровождение и поддержку, консультирует по получению статусов, льгот, услуг, жилья, прохождения реабилитации, трудоустройства, открытия собственного дела, оказывает юридическую помощь.

Дополнение

Стать специалистом по сопровождению ветеранов может гражданин Украины или гражданин Украины, который имеет статус ветерана, и имеет уровень образования не ниже бакалавра по отраслям знаний: Образование/Педагогика, Социальные и поведенческие науки, Право, Здравоохранение, Социальная работа, Публичное управление и администрирование.

Кандидаты на должность подают заявление в электронной форме через платформу е-Ветеран.

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