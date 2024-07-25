Кабинет министров Украины утвердил государственный стандарт профильного среднего образования. Предусмотрено, что он применяется с 1 сентября 2027 года для соискателей образования, обучающихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

Детали

Сообщается, что с 1 сентября 2027 года по новому стандарту начнут получать полное общее среднее образование ученики и студенты:

в академических лицеях (10-12 классы);

учреждениях специализированного образования; - учреждениях профессионального (профессионально-технического образования);

учреждениях профессионального предвысшего образования.

"Стандарт даст возможность ученикам и студентам формировать индивидуальную образовательную траекторию", - информирует МОН.

Что это значит? Выбор профиля обучения, который будет предлагать:

учебные предметы и интегрированные курсы для углубленного или профессионально ориентированного изучения;

предметы и интегрированные курсы вне профиля.

Дополнение

Ранее в МОН сообщалось, что Украина готовится к введению профильного среднего образования с 2027 года. Пилотные проекты начнутся с 2025 года. Выбрано 25 школ для подготовки к реформе.