Первый случай коронавируса в Одесской области: в ОГА призвали соблюдать карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Одесской области зарегистрировали первый случай коронавируса COVID-19 - пока область ждет подтверждения анализа с лабораторного центра в Киеве. Об этом написал в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"В Одесской области есть регистрация первого случая коронавируса COVID-19. Случай зарегистрировало Министерство здравоохранения. Сейчас мы ждем подтверждения анализа с лабораторного центра в Киеве", - написал Куцый.
Он призвал всех жителей Одесской области придерживаться усиленного карантинного режима, брать информацию только из официальных источников и помнить, что вирус паники - хуже коронавируса.
Со всеми вопросами он рекомендует обратиться на горячую линию Одесской областной государственной администрации.
Напомним, всего по состоянию на утро в Украине подтверждено 113 случаев инфицирования коронавирусом.