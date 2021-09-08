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Первый украинец вышел в четвертьфинал домашнего теннисного турнира “Kyiv Open”

Киев  •  УНН

 • 13419 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Алексей Крутых стал первым из украинских теннисистов четвертьфиналистом турнира категории “челнджер” — “Kyiv Open”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Что известно

По 2:00 22 минуты Крутых обыграл бразильца Орландо Луса - 6: 2, 3: 6, 6: 3. Того самого, который накануне выбил из турнира второго сеяного Фредерико Феррейру Сильву.

Для него данный выход в 1/4 финала на турнирах "Челленджер" стал лишь вторым в карьере.

Стоит отметить, что в следующем матче Крутых встретится с итальянцем Франко Агаменоне, который обыграл 8-го сеяного француза Ламазина.

Дополнение

Также в 1/4 финала уже пробился казах Тимофей Скатов, который обыграл нашего Георгия Кравченко (6: 2, 6: 2) и португалец Нуно Боргес, который нанес поражение бразильцу Пучинелли.

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