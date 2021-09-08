Перший українець вийшов до чвертьфіналу домашнього тенісного турніру “Kyiv Open”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Олексій Крутих став першим з українських тенісистів чвертьфіналістом турніру категорії “челнджер” — “Kyiv Open”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Що відомо
За 2 години 22 хвилини Крутих обіграв бразильця Орландо Луса — 6:2, 3:6, 6:3. Того самого, який напередодні вибив з турніру другого сіяного Фредеріко Феррейру Сільву.
Для нього даний вихід до 1/4 фіналу на турнірах “челенджер” став лише другим у кар’єрі.
Варто відзначити, що в наступному матчі Крутих зустрінеться з італійцем Франко Агаменоне, який обіграв 8-го сіяного француза Ламазіна.
Доповнення
Також до 1/4 фіналу вже пробився казах Тимофій Скатов, який обіграв нашого Георгія Кравченка (6:2, 6:2) та португалець Нуно Боргес, який завдав поразки бразильцю Пучінеллі.