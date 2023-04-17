Первый взгляд на Энтони Хопкинса в роли Зигмунда Фрейда: появились фото

Детали

Сэр Энтони Хопкинс и актер Мэттью Гуд снимаются в ролях Зигмунда Фрейда и К. С. Льюиса. В актерский состав фильма также вошли Лив Лиза Фрайс в роли дочери Фрейда, звезда "Короны" (The Crown) Джоди Бальфур, Стивен Кэмпбелл Мур, актер из "Госфорд-парка" (Gosford Park) Джереми Нортгем и звезда "Роуз играет Джули" (Rose Plays Julie) Орла Брейди.

В 2021 году сэр Энтони сказал, что не планирует выходить на пенсию, сказал журналу Saga, что ему нравится работать, добавив: "Мне нравится выходить из дома и делать что-то другое. Мне нравится новизна этого... Мне нравится это занятие".

Он продолжил: "Моя жена Стелла беспокоится о моем здоровье и однажды сказала: "Ты хочешь продолжать, пока не умрешь?" Я ответил: "Пожалуй, да, если сначала не подведет меня здоровье". А она сказала: "Ну, это хорошо, если это действительно то, чем ты хочешь заниматься". И это так. Актерство - моя страсть".

Ранее актёр The Father был близок к выходу на пенсию, сначала в 1998 году, а в 2011 году, перед его ролью Одина в блокбастере Marvel "Тор" (Thor).

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NEW Это начало прекрасной дружбы!

Так счастлив видеть #AnthonyHopkins и #MatthewGoodE со съёмочной площадки "Последней сессии Фрейда"



(Ph: Mark Doyle https://t.co/DI6Nsz4BVJ) pic.twitter.com/hgUmIruByz

Новые BTS-фото Мэттью Гуда (играет Ч.С. Льюиса) & Энтони Хопкинс (Зигмунд Фрейд) на съемках фильма "Последний сеанс Фрейда". Их видели в противогазах, идущих в церковь с 30 статистами#matthewgoode #anthonyhopkins #freudslastsession

Mark Doyle/Splashnews

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