Первый взгляд на Энтони Хопкинса в роли Зигмунда Фрейда: появились фото
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Первые фотографии актера Энтони Хопкинса в роли Зигмунда Фрейда в новом фильме Freud's Last Session со съемок в Ирландии появились в сети, пишет УНН со ссылкой на The Mirror.
Детали
Сэр Энтони Хопкинс и актер Мэттью Гуд снимаются в ролях Зигмунда Фрейда и К. С. Льюиса. В актерский состав фильма также вошли Лив Лиза Фрайс в роли дочери Фрейда, звезда "Короны" (The Crown) Джоди Бальфур, Стивен Кэмпбелл Мур, актер из "Госфорд-парка" (Gosford Park) Джереми Нортгем и звезда "Роуз играет Джули" (Rose Plays Julie) Орла Брейди.
В 2021 году сэр Энтони сказал, что не планирует выходить на пенсию, сказал журналу Saga, что ему нравится работать, добавив: "Мне нравится выходить из дома и делать что-то другое. Мне нравится новизна этого... Мне нравится это занятие".
Он продолжил: "Моя жена Стелла беспокоится о моем здоровье и однажды сказала: "Ты хочешь продолжать, пока не умрешь?" Я ответил: "Пожалуй, да, если сначала не подведет меня здоровье". А она сказала: "Ну, это хорошо, если это действительно то, чем ты хочешь заниматься". И это так. Актерство - моя страсть".
Ранее актёр The Father был близок к выходу на пенсию, сначала в 1998 году, а в 2011 году, перед его ролью Одина в блокбастере Marvel "Тор" (Thor).
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NEW Это начало прекрасной дружбы!
Так счастлив видеть #AnthonyHopkins и #MatthewGoodE со съёмочной площадки "Последней сессии Фрейда"
(Ph: Mark Doyle https://t.co/DI6Nsz4BVJ) pic.twitter.com/hgUmIruByz
Новые BTS-фото Мэттью Гуда (играет Ч.С. Льюиса) & Энтони Хопкинс (Зигмунд Фрейд) на съемках фильма "Последний сеанс Фрейда". Их видели в противогазах, идущих в церковь с 30 статистами#matthewgoode #anthonyhopkins #freudslastsession
Mark Doyle/Splashnews
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