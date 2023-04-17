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Перший погляд на Ентоні Гопкінса у ролі Зигмунда Фрейда: з'явилися фото

Перший погляд на Ентоні Гопкінса у ролі Зигмунда Фрейда: з'явилися фото

Київ • УНН

 • 1268330 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Перші фотографії актора Ентоні Гопкінса в ролі Зигмунда Фрейда в новому фільмі Freud's Last Session зі зйомок в Ірландії з'явилися у мережі, пише УНН з посиланням на The Mirror.

Деталі

Сер Ентоні Гопкінс і актор Меттью Гуд знімаються у ролях Зигмунда Фрейда і К. С. Льюїса. До акторського складу фільму також увійшли Лів Ліза Фрайс у ролі доньки Фрейда, зірка "Корони" (The Crown) Джоді Бальфур, Стівен Кемпбелл Мур, актор з "Госфорд-парк" (Gosford Park) Джеремі Нортгем і зірка "Роуз грає Джулі" (Rose Plays Julie) Орла Брейді.

У 2021 році сер Ентоні сказав, що не планує виходити на пенсію, сказав журналу Saga, що йому подобається працювати, додавши: "Мені подобається виходити з дому і робити щось інше. Мені подобається новизна цього... Мені подобається це заняття".

Він продовжив: "Моя дружина Стелла турбується про моє здоров’я і одного разу сказала: "Ти хочеш продовжувати, поки не вмреш?" Я відповів: "Мабуть, так, якщо спочатку не підведе мене здоров’я". А вона сказала: "Ну, це добре, якщо це справді те, чим ти хочеш займатися". І це так. Акторство - моя пристрасть".

Раніше актор The Father був близький до виходу на пенсію, спочатку в 1998 році, а в 2011 році, перед його роллю Одіна в блокбастері Marvel "Тор" (Thor).

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NEW It's the beginning of a beautiful friendship!
So happy to see #AnthonyHopkins and #MatthewGoodE from the set of Freud's Last Session.

(Ph: Mark Doyle https://t.co/DI6Nsz4BVJ) pic.twitter.com/hgUmIruByz

— Rosalyn51 (@Rosalyn51tweet) April 17, 2023

New BTS pictures of Matthew Goode (playing CS Lewis) & Anthony Hopkins (Sigmund Freud) on the set of Freud's Last Session. They were seen carrying gas masks walking to a church with 30 extras.#matthewgoode #anthonyhopkins #freudslastsession
Mark Doyle/Splashnews
Source pic.twitter.com/URvGJA7nlT

— As Goode as gold (Matthew Goode fan page) (@asgoodeasgold) April 15, 2023

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