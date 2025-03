Перший погляд на Ентоні Гопкінса у ролі Зигмунда Фрейда: з'явилися фото

Деталі

Сер Ентоні Гопкінс і актор Меттью Гуд знімаються у ролях Зигмунда Фрейда і К. С. Льюїса. До акторського складу фільму також увійшли Лів Ліза Фрайс у ролі доньки Фрейда, зірка "Корони" (The Crown) Джоді Бальфур, Стівен Кемпбелл Мур, актор з "Госфорд-парк" (Gosford Park) Джеремі Нортгем і зірка "Роуз грає Джулі" (Rose Plays Julie) Орла Брейді.

У 2021 році сер Ентоні сказав, що не планує виходити на пенсію, сказав журналу Saga, що йому подобається працювати, додавши: "Мені подобається виходити з дому і робити щось інше. Мені подобається новизна цього... Мені подобається це заняття".

Він продовжив: "Моя дружина Стелла турбується про моє здоров’я і одного разу сказала: "Ти хочеш продовжувати, поки не вмреш?" Я відповів: "Мабуть, так, якщо спочатку не підведе мене здоров’я". А вона сказала: "Ну, це добре, якщо це справді те, чим ти хочеш займатися". І це так. Акторство - моя пристрасть".

Раніше актор The Father був близький до виходу на пенсію, спочатку в 1998 році, а в 2011 році, перед його роллю Одіна в блокбастері Marvel "Тор" (Thor).

