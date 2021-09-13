Первый гол в сезоне Ибрагимовича вывел "Милан" в лидеры Серии А

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В третьем туре итальянской Серии А "Милан" на своем поле обыграл римский "Лацио", передает корреспондент УНН.

Детали

В конце тайма “россонери” организовали быстрое нападение которому “орлы” не были готовы. Нападающий из Португалии Леау без проблем нанес точный ударе после ассист Ребич. В дополнительное время Кэсси мог удвоить счет, но его удар пришелся на перекладину ворот.

На 60 минуте состоялся выход на поле легендарного Златана Ибрагимовича. Через семь минут швед установил окончательные цифры на табло — 2:0. Он переправил мяч в пустую сетку ворот после паса Ребич.

В концовке матча была возможность забить в “Лацио”, а именно Луиса Альберто с углового, вместо подачи у него получился удар, но вратарь справился. После него также мог отличиться и Башич, но кипер отбил его удар.

Заметим, что уже после окончания матча началась драка, в ходе которой главный тренер Лацио Сари получил от арбитра красную карточку.

Дополнение

Сейчас “Милан” с “Наполи” и “Ромой” возглавляют таблицу Серии А. “Лацио” имеет 6 баллов.

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