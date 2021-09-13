Перший гол в сезоні Ібрагімовича вивів "Мілан" в лідери Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У третьому турі італійської Серії А "Мілан" на своєму полі обіграв римське "Лаціо", передає кореспондент УНН.
Деталі
Наприкінці тайму "россонері" організували швидкий напад до якого "орли" не були готові. Нападник з Португалії Леау без проблем завдав точного ударі після ассисту Ребіча. В додатковий час Кессі міг подвоїти рахунок, але його удар прийшовся на поперечину воріт.
На 60 хвилині відбувся вихід на поле легендарного Златана Ібрагімовича. Через сім хвилин швед встановив остаточні цифри на табло – 2:0. Він переправив м'яч у порожню сітку воріт після пасу Ребіча.
У кінцівці матчу була можливість забити у "Лаціо", а саме Луїса Альберто з кутового, замість подачі у нього вийшов удар, але воротар впорався. Після нього також міг відзначитися і Башич, але кіпер відбив його удар.
Зауважимо, що вже після закінчення матчу почалася бійка, в ході якої головний тренер Лаціо Сарі отримав від арбітра червону картку.
Доповнення
Наразі "Мілан" із "Наполі" та "Ромою" очолюють таблицю Серії А. "Лаціо" має 6 балів.