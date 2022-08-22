Первый этап борьбы завершен, сейчас идет второй: Кулеба о гарантиях безопасности для Украины

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"Сейчас идет тихая и академическая работа по наработке этих гарантий. И уверяю вас, что она происходит со всеми ключевыми странами, от которых мы хотели бы такие гарантии получить. Но в новости она не попадает, потому что это реально экспертная работа сейчас", – отметил министр.

Детали

По его словам, первый этап "дипломатической борьбы" за гарантии безопасности уже завершен. В частности, первой целью было убедить страны Запада, что Украина не может существовать в "вакууме безопасности" до того, как ее примут в НАТО. Поэтому необходимо решение, которое обеспечит Украине защиту от внешних угроз. Страны-партнеры приняли такую ​​логику.

Кулеба добавил, что сейчас идет вторая фаза, в ходе которой украинские дипломаты нарабатывают детали гарантий безопасности.

Дополнение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сегодня сообщил, что первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.