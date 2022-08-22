Перший етап боротьби завершено, зараз триває другий: Кулеба про гарантії безпеки для України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Робота щодо напрацювання гарантій безпеки від країн-союзників є експертною, та проводиться у тихому режимі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"Зараз йде тиха та академічна робота з напрацювання цих гарантій. І запевняю вас, що вона відбувається з усіма ключовими країнами, від яких ми хотіли б такі гарантії отримати. Але в новини вона не потрапляє, тому що це реально експертна робота зараз", – зазначив міністр.
Деталі
За його словами, перший етап "дипломатичної боротьби" за гарантії безпеки вже завершено. Зокрема, першою метою було переконати країни Заходу в тому, що Україна не може існувати в "вакуумі безпеки" до того, як її приймуть в НАТО. Тому необхідне рішення, яке забезпечить Україні захист від зовнішніх загроз. Країни-партнери прийняли таку логіку.
Кулеба додав, що зараз проходить друга фаза, в ході якої українські дипломати напрацьовують деталі гарантій безпеки.
Доповнення
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні повідомив, що перший документ щодо міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня.