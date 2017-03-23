Первым Кредитным Обществом А.Азарова снова заинтересовалась прокуратура

Активисты борьбы за права обманутых вкладчиков уверены, что таких заявлений будет не одна сотня. Многие фигуранты прошлых дел по одесскому ПКО хорошо понимают опасность нового расследования. Велика вероятность, что в новых условиях они предпочтут сотрудничество со следствием.

Новость о новом досудебном расследовании в отношении Первого Кредитного Общества возвращает надежду десяткам тысяч обманутых вкладчиков по всей стране, которые уже активно обсуждают это в социальных сетях.

Напомним, в результате деятельности ПКО, созданного Азаровым, обмануты более 24 000 вкладчиков на миллиарды гривен. Из материалов дела ранее исчезли десятки томов материалов следствия и возобновление расследования предполагает разбирательства ранее известных фактов мошенничества.

К основателю схемного Первого Кредитного Общества (ПКО) Андрея Азарова и его окружению следственные органы проявляют интерес не впервые.