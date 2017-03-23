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Першим Кредитним Товариством А.Азарова знову зацікавилася прокуратура

Київ • УНН

 • 4163 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Першим Кредитним Товариством Азарова знову зацікавилася прокуратура. Підставою для появи відповідного рядка в ЕРДР стала заява одного з обдурених вкладників, який звинувачує керівників ПКО в шахрайстві, передає УНН з посиланням на The Kiev Times .

Активісти боротьби за права ошуканих вкладників впевнені, що таких заяв буде не одна сотня. Багато фігуранти минулих справ по одеському ПКО добре розуміють небезпеку нового розслідування. Велика ймовірність, що в нових умовах вони вважатимуть за краще співробітництво зі слідством.

Новина про новий досудовому розслідуванні щодо Першого кредитного товариства повертає надію десяткам тисяч ошуканих вкладників по всій країні, які вже активно обговорюють це в соціальних мережах.

Нагадаємо, в результаті діяльності ПКО, створеного Азаровим, обмануті більше 24 000 вкладників на мільярди гривень. З матеріалів справи раніше зникли десятки томів матеріалів слідства і відновлення розслідування передбачає розгляду раніше відомих фактів шахрайства.

До засновнику схемного Першого кредитного товариства (ПКО) Андрія Азарова і його оточенню слідчі органи проявляють інтерес не вперше.

Українські Національні Новини

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