Первые результаты "спиртовой реформы": франковский спиртзавод продали за полцены
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Целостный имущественный комплекс Ивано-Франковского областного объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности продали с аукциона за 29,76 млн грн, передает УНН со ссылкой на издание "Галичина".
Покупателем имущественного комплекса стало ЧП "Житлотехсервис" (г. Ивано-Франковск).
Имущество продавалось в соответствии с Законом Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".
Начальная стоимость имущественного комплекса составляла 58,35 млн гривен. Со второй попытки имущество продали за 50% стартовой стоимости.
По данным издания, ценность бывшего спиртзавода заключается в большом земельном участке недалеко от центральной части города. Кроме того, покупатели получили несколько десятков транспортных средств (преимущественно в неисправном состоянии), которые принадлежали предприятию.
Новые владельцы уже получили разрешение на установление (восстановление) границ двух земельных участков площадью 7,6 га по адресу ул. Княгинин, 44.
Напомним, закон об отмене государственной спиртовой монополии и приватизации объектов ГП "Укрспирт" Президент Владимир Зеленский подписал еще 14 декабря прошлого года. Большинство экспертов тогда эту инициативу критиковали, подозревая наличие определенных договоренностей между властью и крупнейшими водочными производителями страны.
Именно алкогольных гигантов называли крупнейшими выгодоприобретателями от уничтожения государственного контроля в спиртовой отрасли.
Прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов ГП сначала составлял 6-7 млрд грн, а впоследствии резко сократился до 2-3 млрд грн. Хотя и эти сниженные ожидания экономического эффекта от президентской "спиртовой инициативы" в Украинском институте будущего назвали нереалистичными и неосуществимыми.
Отметим, что сегодня, в период пандемии коронавируса, в Украине ощущается дефицит спиртосодержащих дезинфицирующих средств. А в аптеках цены на них уже выросли в разы.