Первые HIMARS уже в Польше

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«Сегодня мы принимаем HIMARS в Войско Польское. Техника, хорошо зарекомендовавшая себя в бою, попала в руки украинцев, остановив российское вторжение… Это оружие отправится в северо-восточную часть нашей страны, в 16-ю механизированную дивизию. Его задачей будет сдерживание агрессора, усиление Войска Польского на восточном фланге Польши и восточном фланге Североатлантического альянса», - заявил Блащак.

Детали

Кроме того, он заявил, что Польша ведет переговоры о новой сделке по HIMARS.

«Конгресс США одобрил продажу Польше почти 500 пусковых установок… Мы хотим обеспечить, чтобы в соответствии с этим новым контрактом, по которому в настоящее время ведутся переговоры, совместное производство HIMARS, как пусковых установок, так и ракет, осуществлялось в Польше», - рассказал Блащак

Сообщается, что осуществляемые в настоящее время поставки являются первым шагом в оснащении Вооруженных сил Польши системами залпового огня, способными поражать цели на оперативном уровне, то есть в несколько сотен километров.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Польша получит ракетные установки HIMARS в середине мая. Варшава обещает провести испытания на передовой в Украине.