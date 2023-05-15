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Перші HIMARS вже у Польщі

Перші HIMARS вже у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. До Польщі доставлено перші ракетні установки HIMARS. Вони вирушать у північно-східну частину країни. Про це повідомив глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, передає УНН з посиланням на Міністерство національної оборони.

Цитата

«Сьогодні ми приймаємо HIMARS у Військо Польське. Техніка, що добре зарекомендувала себе в бою, потрапила до рук українців, зупинивши російське вторгнення… Ця зброя відправиться в північно-східну частину нашої країни, в 16-ту механізовану дивізію. Її завданням буде стримування агресора, посилення Війська Польського на східному фланзі Польщі та східному фланзі Північноатлантичного альянсу», - заявив Блащак.

Деталі

Крім того, він заявив, що Польща веде переговори про нову угоду щодо HIMARS.

«Конгрес США схвалив продаж Польщі майже 500 пускових установок… Ми хочемо забезпечити, щоб згідно з цим новим контрактом, щодо якого наразі тривають переговори, спільне виробництво HIMARS, як пускових установок, так і ракет, здійснювалося в Польщі», - розповів Блащак.

Повідомляється, що поставки, які здійснюються нині, є першим кроком в оснащенні Збройних сил Польщі системами залпового вогню, здатними вражати цілі на оперативному рівні, тобто на відстані кількох сотень кілометрів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Польща отримає ракетні установки HIMARS у середині травня. Варшава обіцяє провести випробування на передовій в Україні.

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