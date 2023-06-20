Перевозил сигареты под видом посылок - на границе с Румынией задержали контрабандиста

Детали

Таможенники вместе с пограничниками, как указано, задержали на пункте пропуска «Дьяково» 42-летнего украинца, который хотел пересечь румынскую границу на микроавтобусе Sprinter. Мужчина сообщил, что перевозит посылки для наших соотечественников за рубежом.

Однако почти в каждом из пакетов, которые находились в грузовом отделении, группа для осмотра обнаружила несколько блоков сигарет по 10 пачек. Всего из посылки достали 2860 пачек табачных изделий различных марок на сумму 247 тыс. грн. Контрабандный табак изъяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Румынии в Украину хотели ввезти самолет CESSNA под видом запчастей