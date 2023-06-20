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Перевозил сигареты под видом посылок - на границе с Румынией задержали контрабандиста

Киев • УНН

 • 240361 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Почти 3 тысячи пачек сигарет достали пограничники совместно с таможенниками из микроавтобуса Sprinter на украинско-румынской границе. Их незаконно перевозил гражданин Украины под видом посылок, информирует УНН со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы во вторник.

Перевозил сигареты под видом посылок - на границе с Румынией задержали контрабандиста

Детали

Таможенники вместе с пограничниками, как указано, задержали на пункте пропуска «Дьяково» 42-летнего украинца, который хотел пересечь румынскую границу на микроавтобусе Sprinter. Мужчина сообщил, что перевозит посылки для наших соотечественников за рубежом.

Однако почти в каждом из пакетов, которые находились в грузовом отделении, группа для осмотра обнаружила несколько блоков сигарет по 10 пачек. Всего из посылки достали 2860 пачек табачных изделий различных марок на сумму 247 тыс. грн. Контрабандный табак изъяли.

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