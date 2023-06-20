Перевозив цигарки під виглядом посилок - на кордоні з Румунією затримали контрабандиста
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Майже 3 тисячі пачок сигарет дістали прикордонники спільно з митниками з мікроавтобуса Sprinter на українсько-румунському кордоні. Їх незаконно перевозив громадянин України під виглядом посилок, інформує УНН з посилання на повідомлення Державної прикордонної служби у вівторок.
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Митники разом з прикордонниками, як вказано, затримали на пункті пропуску «Дякове» 42-річного українця, який хотів перетнути румунський кордон на мікроавтобусі Sprinter. Чоловік повідомив, що перевозить посилки для наших співвітчизників за кордоном.
Однак майже в кожному із пакунків, що знаходились у вантажному відділенні, оглядова група виявила декілька блоків сигарет по 10 пачок. Загалом із посилки дістали 2860 пачок тютюнових виробів різних марок на суму 247 тис. грн. Контрабандний тютюн вилучили.
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