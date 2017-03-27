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Переселенцы и социально незащищенные киевляне получат помощь к Пасхе

Переселенцы и социально незащищенные киевляне получат помощь к Пасхе

Киев • УНН

 • 10956 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. К Пасхе социально незащищенные киевляне и переселенцы, зарегистрированные в столице, получат одноразовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Так, социальную материальную помощь в размере 300 гривен получат получатели пенсии в связи с потерей кормильца на детей-сирот, потерявших обоих родителей (круглых сирот).

Материальную помощь в размере 250 гривен получат:

- киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 до 21 ноября 2014 года, а также лица, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время Революции достоинства;

- киевляне - члены семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции и члены семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции;

- киевляне - члены семей волонтеров и члены семей волонтеров-киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции (в том числе волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения.

Кроме того, материальную помощь в размере 250 гривен получат праведники Бабьего Яра, жертвы политических репрессий и члены их семей, участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы, отцы, матери погибших в мирное время солдат срочной службы.

В размере 200 гривен - киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, киевляне-участники АТО, инвалиды I группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, инвалиды с детства и дети-инвалиды, которые являются получателями государственной социальной помощи, инвалиды с детства и дети-инвалиды, которые являются получателями социальной пенсии.

Материальную помощь в размере 150 гривен выплатят получателям государственной социальной помощи, малообеспеченные семьи, состоящих на учете в органах труда и социальной защиты населения, как получатели государственной социальной помощи, получатели компенсации за предоставление социальных услуг, получатели компенсации по уходу за инвалидом I группы или лица, достигшие 80-летнего возраста.

130 гривен получат неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

При этом лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставят одну выплату в большем размере.

Как сообщал УНН, эксперт рассказал, как гривна переживет Пасху и майские праздники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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