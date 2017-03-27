Переселенці та соціально незахищені кияни отримають допомогу до Великодня

Так, соціальну матеріальну допомогу в розмірі 300 гривень отримають одержувачі пенсії у зв’язку зі втратою годувальника на дітей-сиріт, які втратили обох батьків (круглих сиріт).

Матеріальну допомогу в розмірі 250 гривень отримають:

— кияни — члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року до 21 листопада 2014 року, а також особи, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції гідності;

— кияни — члени сімей осіб, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції і члени сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції;

— кияни — члени сімей волонтерів і члени сімей волонтерів-киян, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) і загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Окрім того, матеріальну допомогу у розмірі 250 гривень отримають праведники Бабиного Яру, жертви політичних репресій і члени їхніх сімей, учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці, батьки, матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

У розмірі 200 гривень — кияни, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися в період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, кияни-учасники АТО, інваліди І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, інваліди із дитинства та діти-інваліди, які є одержувачами державної соціальної допомоги, інваліди із дитинства та діти-інваліди, які є одержувачами соціальної пенсії.

Матеріальну допомогу в розмірі 150 гривень виплатять одержувачам державної соціальної допомоги, малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення, як одержувачі державної соціальної допомоги, одержувачі компенсації за надання соціальних послуг, одержувачі компенсації по догляду за інвалідом І групи або особи, які досягли 80-річного віку.

130 гривень отримають непрацюючі пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

При цьому особам, які одночасно належать до декількох категорій, нададуть одну виплату в більшому розмірі.

Як повідомляв УНН, експерт розповів, як гривня переживе Великдень та травневі свята.